Pensioni post Quota 100: Ape Sociale allargata e Quota 41, Inps rivela che..

Pensioni, Ape sociale allargato? Inps: quasi un miliardo in tre anni

Il post Quota 100 tiene aperto il dibattito sulle pensioni. L'Ape Sociale ampliato? Costerebbe a regime circa 1 miliardo di euro secondo Pasquale Tridico, presidente dell'Inps nel corso dell'audizione in commissione Lavoro della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Quattro le modifiche ipotizzate dai tecnici: proroga dell'Ape sociale fino al 2026; integrazione di alcuni codici di professioni riferiti ad attività affini a quelle attualmente presenti nella categoria dei gravosi; l'eliminazione della condizione di conclusione della prestazione di disoccupazione da almeno 3 mesi ai fini dell'accesso all'Ape sociale e riduzione del requisito di anzianità contributiva per i gravosi appartenenti al settore edile da 36 anni a 30 anni. "L'ampliamento delle categorie di attività gravose per l'accesso all'Ape sociale avrebbe conseguenze anche per il conseguimento del diritto al pensionamento in favore dei lavoratori precoci nonché ai fini dell'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per l'accesso al pensionamento di vecchiaia", spiega ancora. In particolare il costo nel suo insieme ammonterebbe a 126,7 mln nel 2022; a 337,1 mln nel 2023 per arrivare nel 2024 a 520,7 mln.

Pensioni, quota 41 oltre 9 miliardo anno a regime per Tridico (Inps)

La pensione anticipata con 41 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica (quota 41), proposta dai sindacati confederali, costerebbe 9 miliardi di euro l'anno a regime secondo la stima Inps riferita dal presidente Pasquale Tridico nella commissione Lavoro della Camera. Nel 2022 il costo sarebbe di 4,33 miliardi; 5,99 mld nel 2024; 5,86 mld nel 2025. I maggiori aggravi salirebbero a 9,57 mln nel 2029 per poi attestarsi sugli oltre 9 mld fino al 2031.

