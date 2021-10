Pensioni, Quota 100-Ape Sociale super ko: inflazione, 4 mld per rivalutazioni

Pensioni, Quota 100-Ape Sociale super ko: inflazione, servono 4 miliardi per le rivalutazioni

Proroga di Quota 100 pensioni (62 anni e 38 di contribuiti) e Super Ape sociale? Come minimo la strada per queste di uscita dal lavoro antipata è in salita. E il 31 dicembre 2021 si avvicina (giorno in cui proprio quota 100 scadrà). Resta il rischio dello scalone di 5 anni, con lo spettro delle pensioni di anzianità a 67 anni come via d'uscita dal mondo del lavoro.

"Pensioni e inflazione, servono 4 miliardi per le rivalutazioni", titola Repubblica secondo cui "Il pacchetto pensioni che finirà nella prossima legge di bilancio dovrà prevedere innanzitutto un'altra, ineludibile, posta: la rivalutazione di 22,8 milioni di assegni previdenziali all'inflazione. E non sarà un capitolo leggero, visto che l'aumento dei prezzi nel 2021 - la cui fiammata in coda d'anno è ormai evidente: dalle bollette di luce e gas al carrello della spesa - si candida a essere il più alto degli ultimi nove anni". Comunque la partita sulla riforma pensioni resta aperta.

Pensioni Quota 100, Quota 41, Ape Sociale allargato, Quota 98: news sulla riforma della previdenza

Come noto la Lega di Matteo Salvini preme per il rinnovo di quota 100 anche nel 2022, quota 41 per tutti (ossia in pensione con 41 anni di contributi a prescendere dall'età anagrafica) piace ai lavoratori (ma costa molto...) e l'Ape Sociale allargato resta una possibilità. Senza dimenticare di quota 98, che è salita alla ribalta nelle ultime ore. Ma bisognerà trovare la quadra.