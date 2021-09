Pensioni Quota 100 confermata. Quota 41 e l'Ape Sociale... Riforma: tutte le news

PENSIONI QUOTA 100 NEL 2022? QUOTA 41 ADDIO? ARRIVA L'APE SOCIALE RINFORZATA? RIFORMA NEWS

Quota 100 pensioni decadrà a breve (come da termini previsti il 31 dicembre 2021) o verrà prorogata (come invece vorrebbe il leader della Lega, Matteo Salvini)? Quota 41 per tutti (ossia in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica) verrà introdotta o sarà messa bocciata? E l'Ape Sociale rinforzata può essere l'erede di Quota 100? Mille interrogativi alla vigilia di un caldo autunno che vedrà il confronto tra il governo Draghi e i sindacati (ma anche tra i partiti all'interno dello stesso esecutivo).

Ecco le news e indiscrezioni circolate nelle ultimisse ore sulla riforma pensioni.