Scholz in Cina per "mollare" Xi dopo il G-20: la strategia tedesca

Scholz va in Cina per allontanarsi da Xi

Il cancelliere Olaf Scholz ha in programma di recarsi in Cina intorno al 3-4 novembre, poco prima del G-20 di Bali che si terrà il 15 e 16 novembre. Gli argomenti di discussione sono diversi: dagli interessi commerciali alle violazioni dei diritti umani. L’indiscrezione, raccolta da Bloomberg, mostra una Germania più vicina al sentire comune condiviso in Europa, in particolare la necessità di liberarsi dalla dipendenza da Pechino. Si tratta di un secondo avvicinamento di Berlino al Vecchio Continente.

La Germania, infatti, ha prima bocciato i bond comuni per contrastare il caro-bollette, poi ha fatto una parziale retromarcia seppur tra mille distinguo. Ora questa visita in Cina e in Asia a novembre, che coinvolgerà anche Vietnam e Singapore. Sarà la prima visita di Scholz in Cina come leader tedesco da quando è entrato in carica a dicembre e il cancelliere utilizzerà i colloqui a Pechino anche per cercare chiarimenti sul ruolo ambivalente della Cina nel conflitto sull'invasione militare russa in Ucraina, ha affermato una delle persone.

I piani di viaggio di Scholz fanno parte di uno sforzo più ampio per rimodellare la strategia della Germania nella regione Asia-Pacifico che potrebbe aumentare la tensione con il presidente cinese Xi Jinping. Ma il cancelliere ha considerato prioritario incontrare Xi per cercare legami migliori. Nonostante le differenze, Scholz è convinto che l'Europa abbia bisogno della Cina come partner nella lotta internazionale contro il cambiamento climatico.

Il governo tedesco sta lavorando per affinare una nuova strategia nazionale sulla Cina che mira a garantire una minore dipendenza dalla seconda economia più grande del mondo, diversificare le catene di approvvigionamento e migliorare la sicurezza. Decenni di intrecci economici sotto i predecessori di Scholz, Gerhard Schroeder e Angela Merkel, hanno reso la Cina il partner commerciale più importante della Germania in termini di importazioni ed esportazioni messe insieme.

Il cancelliere ha aggiunto che il suo governo mirava a diversificare i rapporti commerciali. "Non dobbiamo disaccoppiare da alcuni paesi", ha detto. “Dico enfaticamente che dobbiamo continuare a fare affari con la Cina. Ma dobbiamo anche assicurarci di commerciare con il resto del mondo, guardare al resto dell'Asia, dell'Africa, del Sud America: questa è l'opportunità".