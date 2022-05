Spread tocca quota 200 punti, torna la paura: è svanito l'effetto Draghi

Spread ai massimi da maggio 2020, tocca quota 200 punti base

Nell'Italia del "whatever it takes" targata Mario Draghi torna l'ansia da spread. Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e gli omologhi tedeschi tocca e supera quota 200 punti in apertura di seduta, per poi calare poco al di sotto, registrando un nuovo primato che non vedeva la luce da maggio 2020. Il rendimento dei titoli italiani, spinto dall'attesa di un rialzo dei tassi anche nell'Eurozona, nel giro di poche sessioni, si è infatti allargato fin oltre quota 190 punti base, a fronte di tassi decennali che, sulla scia del balzo di quelli dei Treasuries Usa, puntano dritti al 3%, oscillando al momento attorno al 2,89%.

In tale quadro, sembra quindi essere svanito l'effetto “whatever it takes” del premier Mario Draghi: se pensiamo che lo spread "è più che raddoppiato dai minimi a 90 punti base del febbraio del 2021, quando i mercati, presi dall’euforia, applaudirono alla nascita del governo Draghi, con i tassi dei BTP decennali che capitolarono al minimo storico dello 0,45% di febbraio", fa notare Finanzaonline.it.

Inoltre, va ricordato che "lo spread BTP-Bund si era allargato di fatto fino a 280 punti base alla metà di marzo del 2020, rispetto ai 130 punti base di metà febbraio". "Successivamente, entro la fine di luglio, si era ridotto a 145 punti base, grazie all’azione salvifica della Bce", sottolinea ancora Finanzaonline.it in attesa dell’avvento di Mario Draghi.

Infine, sul mercato valutario, Il dollaro continua a guadagnare terreno dopo il rialzo dei tassi deciso dalla Fed e in attesa del dato sul mercato del lavoro statunitense che potrebbe rafforzare i timori di un inasprimento della politica monetaria. Il cambio dell'euro si muove in calo a circa 1,0530. La divisa unica europea guadagna invece qualche posizione contro lo yen attorno a quota.

