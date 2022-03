Stellantis, annunciato l'ordine del giorno dell'assemblea del 13 aprile

Stellantis, ordine del giorno dell'assemblea del 13 aprile 2022

Stellantis ha annunciato oggi di aver pubblicato l'ordine del giorno e le note esplicative per l' Assemblea generale annuale degli azionisti (AGM) del 2022, che si terrà in remoto il 13 aprile. L'avviso e le note esplicative dell'Agm di Stellantis insieme ad altri materiali dell'Agm e le istruzioni per votare e inviare domande prima dell'assemblea e per seguire l'Agm da remoto, sono disponibili nella sezione Investors del sito web di Stellantis all'indirizzo www.stellantis.com, dove possono essere visualizzati e scaricati. Gli azionisti possono richiedere gratuitamente una copia cartacea di questi materiali, che comprendono i bilanci certificati di Stellantis per l'anno fiscale terminato il 31 dicembre 2021, attraverso i contatti sotto riportati.