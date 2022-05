Tim e Cdp pronte all'intesa sulla rete unica. Cda in seduta straordinaria

Tim accelera su rete unica, firma del MoU con CDP a un passo

Convocati per domenica 29 maggio alle 18 in seduta straordinaria i cda di Tim e Cdp che dovranno deliberare sul Memorandum of understanding, l'intesa che definira' la cornice e il percorso per arrivare alla nascita della rete unica, attraverso la fusione degli asset nella rete fissa di Tim con Open Fiber.

E' quanto viene confermato in ambienti finanziari, secondo l'Ansa dopo le anticipazioni del Corriere della Sera. La convocazione segnala come la firma a un passo, con l'allineamento, oltre che di Cdp e Tim, anche dei partner finanziari Kkr, azionista con Tim di Fibercorp, e Macquarie, socio con Cdp di Open Fiber.

