Tod’s, rosso da 5,9 mln nel 2021. Ma il fatturato sfiora i livelli pre Covid

Tod's, in crescita il fatturato: balzo del 38,7% a 883 milioni di euro e poco al di sotto dei livelli pre Covid

Ricavi da 883,8 milioni, ebitda da 160,8 milioni, ebit da 24,2 milioni e una perdita di 5,9 milioni: il Cda di Tod's ha approvato i conti del 2021 che registrano un indebitamento finanziario netto di 70,3 milioni di euro, escludendo i 448,6 milioni di euro delle passività per i contratti di affitto dei negozi. Il Cda propone di non distribuire dividendo.

"I risultati registrati dal nostro gruppo nell'esercizio 2021, ha commentato il presidente e amministratore delegato del gruppo Diego Della Valle, sono stati molto soddisfacenti e superiori alle nostre aspettative. I ricavi sono cresciuti del 39% rispetto al 2020 e sono tornati a livelli prossimi a quelli pre-Covid, con un progressivo miglioramento trimestre dopo trimestre, particolarmente nei marchi Tod's e Roger Vivier. Eccellente performance del canale e-commerce, che ha registrato ricavi più che doppi rispetto al 2019".

In particolare, nel 2021, il fatturato consolidato del gruppo Tod's risulta pari a 883,8 milioni di euro, in crescita del 38,7% rispetto al 2020, e ha quasi interamente recuperato i livelli registrati prima della pandemia da Covid-19 (-3,5% rispetto al 2019). Nel corso dell'anno, le vendite hanno registrato un progressivo miglioramento, rispetto all'anno precedente; nel solo quarto trimestre dell'anno, i ricavi sono stati pari a 261,2 milioni di euro, +41,6% rispetto al quarto trimestre 2020 e +9,6% rispetto al quarto trimestre 2019.

I dati sopra riportati risentono dell'impatto negativo dei cambi, particolarmente per i marchi Tod's e Roger Vivier, che hanno la maggiore presenza all'estero; a cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi dell'anno 2020, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi del gruppo sono pari a 886,8 milioni di euro (+39,2% rispetto al 2020 e -2,7%2 rispetto al 2019).

Nonostante la pandemia, il trend del marchio è stato di progressiva accelerazione, nel corso dell'anno, con una crescita a doppia cifra dei ricavi nel quarto trimestre del 2021, rispetto all'analogo periodo del 2019, con andamenti positivi in tutte le aree geografiche. Il marchio Roger Vivier ha confermato, prosegue la nota, il suo eccellente momentum, con ricavi in crescita rispetto al 2019 in molti mercati. I dati di vendita dei marchi Hogan e Fay hanno risentito della loro maggiore esposizione ai mercati italiano ed europeo e al canale wholesale.

Tod's, Della Valle: "Guardiamo con ottimismo al 2022"

Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato di Tod's commenta così i dati del 2021: "Oltre che sulla gestione del gruppo, siamo molto focalizzati sulla crescita e sul posizionamento dei singoli marchi, in modo da valorizzare gli stessi sempre di più, dedicando loro tutti gli investimenti necessari. Il gruppo si è attivato con operazioni umanitarie in sostegno alle persone in difficoltà a causa della guerra in corso, con la speranza che tutto presto finisca. Nonostante l'incertezza del contesto geo-politico, economico e sanitario a livello internazionale, possiamo guardare con ottimismo al 2022, fiduciosi di poter realizzare una ulteriore solida crescita dei ricavi ed un ulteriore importante recupero della redditività".