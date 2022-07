Torna a correre il mercato immobiliare: ecco perché

Il mercato immobiliare è di nuovo vivace: i motivi e gli scenari

Mercato immobiliare in fermento in queste ultime settimane. Mentre i prezzi delle abitazioni continuano a crescere rapidamente, le domande dei mutui prima casa crescono ai livelli più alti dal 2010, soprattutto nell'ultimo trimestre dove il 75% dei mutui è richiesto per questo scopo. Ai minimi le richieste di surroga nonostante possa essere ancora vantaggioso cambiare il mutuo passando da un tasso variabile a un tasso fisso dopo gli annunci della BCE sugli incrementi dell'Euribor previsti nelle prossime settimane.

La domanda, come riportato dall'Osservatorio Mutuionline, è incoraggiata dalle norme che agevolano i giovani under 36. Aumentano decisamente le richieste di mutuo a tasso fisso rispetto al trimestre precedente (oltre il 50%) così come il tasso variabile con CAP, cresciute di quasi sei volte, pur rimanendo questa opzione secondaria : un tasso ibrido tra il variabile e il fisso che permette ai richiedenti di mettersi al sicuro da marcati aumenti dei tassi d’interesse. Cresce anche la richiesta di mutui green. Questi finanziamenti vengono chiesti per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica oppure per riqualificare la casa di proprietà, con successivo miglioramento dell'efficienza energetica: Le erogazioni crescono del 10% circa e mediamente sono 22 basis point più bassi rispetto a quelli dei finanziamenti tradizionali. Tra i soggetti più attivi del mercato dei mutui in questi primi mesi del 2022 ci sono quindi i giovani, grazie al decreto Sostegni bis prorogato sino alla fine dell'anno. Ad oggi le richieste rappresentano il 45% circa della domanda. La garanzia di Stato copre l'80% del valore della prima casa . La misura prevede inoltre la cancellazione dell'imposta di registro, catastale e ipotecaria.

Una nuova necessità che ha trovato conferma positiva da parte delle banche , che si sono mosse rapidamente per confezionare prodotti su misura per i giovani, con tassi che risultano più favorevoli rispetto a chi non può accedere alle agevolazioni dei più giovani. A presentare il segno meno è invece la fascia di acquirenti con età superiore ai 65 anni. Stabile invece la percentuale di chi acquista casa ed ha un'età compresa tra i 45 ed i 55 anni. Cresce la voglia di casa ed una conferma ci arriva dai dati Istat che registrano un aumento dei prezzi delle abitazioni acquistate di poco meno del 2% nei primi tre mesi rispetto al trimestre precedente e di quasi il 5% rispetto allo scorso anno. Crescono anche i prezzi delle case esistenti (+ 4,5%) mentre il rialzo arriva al 5% per quelle nuove. In Italia chi vende casa lo fa per migliorare la qualità abitativa. Percentuali minoritarie riguardano i proprietari che hanno venduto casa per trasferirsi in altra località . Secondo l'ufficio studi del Gruppo Tecnocasa , oltre il 50% delle compravendite è stato portato a termine grazie all'accensione di un mutuo, mentre il 48% circa è avvenuto in contanti. Rispetto al 2019 sono aumentati gli acquirenti che hanno deciso di accendere un mutuo per acquistare un appartamento. Aumentano infine gli scambi del 12% nel primo trimestre, dopo il 16% del trimestre precedente.