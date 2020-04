Social bond,scontro Confindustria-Intesa.La lezione morale di Bonomi a Messina

L'idea di bond sociali per far ripartire il paese accompagnati da uno scudo penale per chi trasferisce capitali dall'estero - lanciata dall'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, non piace al presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi.

Il presidente designato di Viale dell'Astronomia, ha spiegato che il rientro dei capitali dall'estero, con uno scudo per chi ha evaso le tasse, per comprare i titoli di Stato - osserva - non è la strada che mi piace.

Immediata la replica di Messina. "Condivido, ovviamente, l'affermazione di Bonomi: le tasse vanno pagate da tutti - ha affermato l'amministratore delegato di Intesa - resta il fatto che il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero, anche lecitamente, e il loro investimento nelle aziende per ridurre il ricorso alle garanzie statali, o la sottoscrizione di titoli di stato che sostengano progetti sociali che contrastino l'aumento della povertà, darebbe un importante contributo al Paese".