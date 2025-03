Trump e i dazi permanenti del 25% sulle auto: le reazioni di Ue, Canada, Brasile e Giappone

Trump e i dazi del 25%, le reazioni dei leader mondiali. Carney: "Attacco diretto al Canada"

Donald Trump non ha fatto nessun passo indietro questa volta e ha annunciato dazi permanenti del 25% sulle auto importate negli Stati Uniti. Una mossa attesa ma anche temuta dagli altri Paesi. Immediate le reazioni, se l'Europa si rammarica ma resta cauta, le risposte di Giappone, Brasile e Canada a Trump sono più decise. La guerra commerciale adesso è davvero iniziata e nessuno parla più di "semplici annunci", dal 2 aprile cambierà davvero tutto.

"Mi rammarico profondamente per la decisione degli Stati Uniti di imporre tariffe sulle esportazioni automobilistiche europee. L'industria automobilistica è un motore di innovazione, competitività e posti di lavoro di alta qualità, attraverso catene di approvvigionamento profondamente integrate su entrambe le sponde dell'Atlantico. Come ho detto in passato, le tariffe sono tasse – cattive per le imprese, peggio per i consumatori ugualmente negli Stati Uniti e nell'Unione europea”. Lo afferma in una dichiarazione la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"Ora valuteremo questo annuncio, insieme ad altre misure che gli Stati Uniti stanno prevedendo nei prossimi giorni. L'Ue continuerà a cercare soluzioni negoziate, salvaguardando al contempo i suoi interessi economici. Come importante potenza commerciale e una forte comunità di 27 Stati membri, proteggeremo congiuntamente i nostri lavoratori, le imprese e i consumatori in tutta la nostra Unione europea", aggiunge.

Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva ha detto giovedì ai giornalisti a Tokyo che il suo Paese “non può restare fermo” in risposta alle tariffe commerciali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Non possiamo restare fermi a credere che solo loro abbiano ragione e che solo loro possano tassare altri prodotti”, ha affermato. “Adotteremo l’approccio che riteniamo sarà positivo per il Brasile”.

I dazi doganali aggiuntivi del 25% imposti da Washington sulle automobili importate negli Stati Uniti sono "estremamente deplorevoli", ha lamentato sempre giovedì il portavoce del governo giapponese, poiché questa offensiva commerciale colpisce soprattutto l'industria automobilistica giapponese. "È estremamente deplorevole che il governo americano abbia annunciato queste misure doganali (...) che includono il Giappone", ha detto alla stampa Yoshimasa Hayashi. Il primo ministro Shigeru Ishiba ha già indicato che Tokyo sta valutando "una risposta adeguata".

Durissima reazione del nuovo premier canadese Mark Carney all'annuncio di dazi del 25% sulle auto non prodotte negli Usa fatto questa sera da Donald Trump. Questo è "un attacco diretto" contro il Canada, ha detto. "Difenderemo i nostri lavoratori. Difenderemo le nostre aziende. Difenderemo il nostro paese. E lo difenderemo insieme", ha detto Carney. "Questo ci farà male, ma se restiamo insieme, ne usciremo più forti", ha aggiunto.