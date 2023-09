Uk, Gucci rifà il look e si rafforza: pronto il trasloco a New Bond Street

A New Bond Street (Londra) la nuova boutique di Gucci, una location piena di storia e arte

Una location d’epoca all’insegna del lusso e dell’arte che racchiuderà “una vasta gamma di prodotti" (dai capi griffati alle fragranze, fino agli accessori e alla gioielleria): Gucci si rafforza nel Regno Unito e annuncia l'apertura di una nuova boutique a Londra. Il punto vendita che si trova a New Bond Street, all'altezza del civico 144-146, prende il posto del vecchio negozio di Old Bond Street.

Come riporta Pamabianconews, la boutique- che vanta una superficie di 1400 metri quadrati distribuiti su cinque piani- occupa un edificio storico, ristrutturato al suo interno dal luxury brand, che nel 1913 era adibito a galleria d’arte. Su questa scia la casa di moda ha voluto infatti esporre una selezione di opere, curata da Truls Blaasmo: tra gli artisti selezionati Lucio Fontana, Liliana Moro, Franco Mazzucchelli e Alighiero Boetti. “Varcato il simbolo Gucci sulla soglia piastrellata, i visitatori si trovano in un accogliente e ampio piano terra, dove i luminosi spazi della ex-galleria sono stati ripensati per esporre borse, alta gioielleria, ready-to-wear femminile, articoli in seta, scarpe e altro ancora”, si legge nella nota diramata da Kering.