UniCredit, Mustier: "Con piano Transform forti per opportunità post-lockdown"

“Indipendentemente dal fatto che la ripresa sia a forma di V, U, L o W, grazie al successo di Transform 2019, UniCredit e' in una posizione di forza per gestire la crisi di Covid-19 e per cogliere le opportunita' che si presenteranno con la fine del lockdown". In una sessione della Conferenza dei Ceo italiani di Mediobanca con Andrea Filtri, co-head of european equity research della merchant bank di Alberto Nagel, Jean Pierre Mustier fa il punto della situazione della banca ed evidenzia il successo del vecchio piano industriale.

L'evento di Piazzetta Cuccia che si è tenuto per la prima volta in forma virtuale riunisce importanti istituzioni finanziarie italiane per condividere le loro opinioni sullo stato attuale dell'economia e dei mercati.

Mustier è tornato più volte sul piano Transform 2019 che "ha mostrato chiaramente - ha spiegato il banchiere - la nostra capacità di execution, siamo trasparenti e favoriamo risultati sostenibili a lungo termine rispetto a soluzioni a breve termine".



Il numero uno di UniCredit ha parlato di come la strategia abbia ridotto i rischi e rafforzato la posizione patrimoniale dell'istituto: "All'epoca non tutti erano d'accordo con questo approccio conservativo, ma gli eventi recenti hanno confermato la nostra strategia".

Quanto alla pandemia, che ha colpito l'economia mondiale, "tutte le crisi finiscono - ha ricordato Mustier - ma il percorso di uscita dal lockdown è incerto e sarà diverso a seconda del Paese. Cosi' come la Fase 1 ha avuto impatti diversi sui nostri vari mercati, la Fase 2 vedrà i Paesi seguire strade diverse verso la normalizzazione. La nostra diversificazione - ha assicurato - è un chiaro vantaggio".