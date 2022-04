Vespa, esce il modello Justin Bieber. Disegnato dalla pop star, costa 6 mila €

Vespa e Justin Bieber si uniscono. Nasce un modello di moto esclusivo

Justin Bieber e Vespa si uniscono in un progetto esclusivo. La pop-star e il Gruppo Piaggio hanno deciso di unire le forze e collaborare. Dall'incontro di due indiscusse icone pop è nata - si legge sulla Stampa - Justin Bieber x Vespa, una serie limitata che si potrà pre-ordinare online dal 20 aprile al prezzo di circa 6.000 euro (non ancora ufficializzato). La collaborazione con Justin Bieber non è un'iniziativa isolata per quanto riguarda il marchio di Pontedera, che in passato ha già collaborato con artisti, stilisti e designer di tutto il mondo. In questi ultimi anni, grandi firme come Giorgio Armani, Christian Dior e Sean Wotherspoon hanno fuso il loro stile con quello della Vespa, realizzando collezioni e prodotti esclusivi.

"La prima volta che ho guidato una Vespa - ha spiegato Bieber - è stato da qualche parte in Europa, probabilmente a Londra o a Parigi. Ricordo di aver visto una Vespa e di aver pensato: voglio guidarne una! Un’esperienza unica. Il vento che mi attraversava i capelli, l’incredibile sensazione di libertà… è stato divertente". Poi ha aggiunto: “Collaborare con un brand così iconico è davvero cool. Avere la possibilità di esprimere me stesso, che sia attraverso l'arte, la musica, le immagini o l'estetica, creando qualcosa dal nulla, è una parte di me. Perché l'obiettivo, nella creazione e nel design, è sempre quello di dare il tuo tocco personale alle cose".

