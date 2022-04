Victoria's Secret fa affari in Cina: al via joint-venture con Regina Miracle

Cina, Victoria's Secret stringe una partnership con Regina Miracle

Victoria’s Secret fa affari in Cina. Il brand di intimo femminile, tra i più celebri al mondo, ha annunciato di aver concluso la vendita di una partecipazione di minoranza del suo business in Cina al produttore di lingerie di Hong Kong Regina Miracle International, per 45 milioni di dollari (più di 41 milioni di euro) in contanti. Dall’accordo nasce una joint venture che gestirà tutti i negozi della label e il relativo business online in Cina. In seguito all’accordo, Victoria’s Secret detiene il 51% della joint venture e Regina Miracle il restante 49 per cento.

Martin Waters, CEO di Victoria’s Secret, ha dichiarato: “Sono fiducioso che questa partnership accelererà le nostre opportunità di crescita in Cina, grazie al merchandising e alla conoscenza del mercato di Regina Miracle e una maggiore vicinanza a una base di clienti potenziali in rapida crescita”.

“Questa collaborazione”, continua, “è un passo importante per Victoria’s Secret e completa la riorganizzazione del nostro business internazionale su un modello basato esclusivamente su franchising o partnership e supporta la crescita sia online che dei negozi fisici a un ritmo più rapido e più redditizio. Riteniamo che la nostra attività sia poco penetrata a livello internazionale e che le vendite a due cifre e la crescita dei profitti siano un’opportunità realistica, sia a breve che su un orizzonte temporale a lungo termine”.

Victoria’s Secret è diventata una società indipendente quotata in Borsa dopo la separazione da Bath & Body Works lo scorso anno. “Attraverso la formazione di questa partnership”, spiega YY Hung, presidente, CEO e direttore esecutivo di Regina Miracle, “abbiniamo le capacità di innovazione e la visione di mercato di Regina Miracle all’indiscussa innovazione e brand leadership di Victoria’s Secret e alla sua esperienza nel retail e nel marketing. Siamo fiduciosi che, sfruttando i nostri punti di forza altamente complementari, l’azienda sarà nella posizione migliore per soddisfare le sofisticate esigenze dei consumatori cinesi e quindi cogliere le opportunità di crescita in Cina”.

Leggi anche: