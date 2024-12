ANASTASIA in prima assoluta in Italia al TAM Teatro Arcimboldi Milano

Anastasia Il Musical promette di essere un'esperienza coinvolgente per tutte le generazioni, portando la magia del film d'animazione sul palcoscenico. Con musica dal vivo e l'interpretazione di brani celebri come "Quando viene dicembre" e "Viaggio nel passato", famosi grazie all'indimenticabile voce di Tosca e Fiorello, lo spettacolo offre un'esperienza musicale avvincente. Attori protagonisti Sofia Caselli è la protagonista, Anastasia, che porta sul palco tutta la forza e la delicatezza di questo personaggio iconico. Al suo fianco Cristian Catto dà vita al carismatico Dimitri, Brian Boccuni interpreta il complesso Gleb, Nico Di Crescenzo veste i panni di Vladimir, Stefania Fratepietro è la frizzante Contessa Lily e Carla Schneck interpreta l’Imperatrice Maria, simbolo di eleganza e memoria storica,con Federico Bellone regista con Chiara Vecchi, che ne cura anche le coreografie.Anastasia prende così vita in un’opera teatrale interpretata esclusivamente in musical grazie a Broadway Italia che ha prodotto anche “The Phantom of the Opera”, per far rivivere dal vivo una magia in musica mai realizzata sinora mediante una produzione sinergica e ad una entusiasmante regia che porta la firma di Federico Bellone.Ambientata nell'epoca della Russia imperiale, la trama offre uno sguardo avvincente sugli intrighi politici e sul mistero intorno a Anastasia, la presunta unica sopravvissuta della famiglia Romanov. Con scenografie elaborate, costumi magnifici e coreografie coinvolgenti, il pubblico sarà immerso nell'atmosfera mitteleuropea e nei fasti della corte zarista, così come nella vivace Parigi degli anni Venti.Il cast, composto da ballerini, cantanti e attori, si impegna a portare in scena una performance memorabile, con brani eseguiti dal vivo e coreografie ispirate alle danze dell'epoca.Anastasia Il Musical promette di conquistare il cuore di ogni spettatore, offrendo un'esperienza teatrale indimenticabile, che celebra la magia del cinema d'animazione sul palcoscenico con uno spettacolo di grande impatto per tutta la famiglia! Dal 25 dicembre al 12 gennaio 2025 al TAM Teatro Arcimboldi Milano

Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna