Nessuno vuole la casa di Raffaella Carrà: ritirato dal mercato il super appartamento romano da quasi 400mq

Il super appartamento di Raffaella Carrà resta invenduto: ritirato dal mercato dopo anni

Dopo quasi quattro anni dalla morte di Raffaella Carrà, ma la sua lussuosa residenza romana, nonostante gli sforzi per venderla, non è ancora riuscita a trovare un acquirente. Dopo aver abbassato il prezzo da 2 milioni e 100 mila euro a 1 milione e 870 mila euro, gli eredi della showgirl, Matteo e Federica Pelloni, non sono riusciti a concludere la vendita. Recentemente, l’immobile è stato ritirato dal mercato, probabilmente per permettere una ristrutturazione che renda più semplice la transazione.

L'appartamento, che si estende per circa 400 metri quadrati, si trova nel quartiere Vigna Clara, nel cuore della “Hollywood romana”, e fa parte del complesso residenziale “Due Pini”, un’area celebre per la sua esclusività e per la presenza di personaggi famosi. La casa include 9 camere da letto, 9 bagni, una palestra, una sauna e una sala trucco, insieme a 36 metri quadrati di spazi esterni. Nonostante il suo valore, l'immobile non ha comunque attirato l’interesse degli acquirenti, probabilmente a causa delle sue dimensioni enormi e della posizione al primo piano, che la rende un po' buia. In passato si era parlato di trasformare l'appartamento in un museo dedicato a Raffaella Carrà, ma il progetto non ha mai preso forma.