Blake Lively denuncia il regista Justin Baldoni di molestie sessuali: "Foto di donne nude e continue allusioni al porno"

Blake Lively accusa il regista Justin Baldoni di molestie sessuali

Hollywood è nuovamente scossa da un'accusa di molestie, questa volta tra due volti noti: Blake Lively e Justin Baldoni, regista e co-protagonista di It Ends With Us – Siamo Noi a Dire Basta. Lively ha accusato Baldoni di aver diffuso calunnie su di lei, causando a sé stessa e alla sua famiglia un "grave malessere emotivo". In risposta, l’avvocato di Baldoni ha definito le accuse “vergognose e false”, ma l’attore è stato comunque scaricato dalla sua agenzia, la WME, mentre la Sony, che distribuisce il film, ha parlato di “manipolazione sociale” e di un tentativo da parte di Baldoni di distruggere la reputazione di Lively.

La denuncia di Lively non si limita a parole generiche: nel documento ufficiale depositato al dipartimento diritti civili della California, l’attrice racconta di un incontro con Baldoni in cui avrebbe chiesto al regista di non mostrarle più immagini di donne nude, né di parlare della sua presunta dipendenza dal porno o delle sue conquiste sessuali. Inoltre, Lively avrebbe chiesto di smettere di fare commenti sui genitali della troupe, di non domandarle più del suo peso e di evitare riferimenti al padre defunto. Un altro punto centrale riguarda le scene di sesso nel film: Lively ha richiesto che non venissero aggiunte altre scene oltre a quelle già approvate da lei nella sceneggiatura.

Il tutto si inserisce in un press tour del film segnato da voci di tensione tra i due protagonisti, che non sono mai apparsi insieme in eventi promozionali nonostante il film abbia incassato oltre 350 milioni di dollari in tutto il mondo. La situazione è arrivata a un punto di rottura, Lively ha dichiarato al New York Times che la sua azione legale serve a “portare alla luce” le pratiche scorrette di chi tenta di distruggere chi denuncia molestie.