Gene Hackman, la svolta: “È morto il 17 febbraio: una settimana prima del ritrovamento”

Gene Hackman, per la polizia è morto il 17 febbraio

Per la polizia di Santa Fe Gene Hackman e' morto il 17 febbraio, una settimana e mezza prima di quando il suo corpo senza vita e quello della moglie sono stati scoperti da un custode della villa dove la coppia abitava da circa 20 anni.

Lo sceriffo Adan Mendoza ha detto che l'ultimo evento marcato dal pacemaker dell'attore risale al 17 febbraio e questa sarebbe dunque la data del decesso. Sia Hackman che la moglie sono risultati negativi all'ossido di carbonio ma i risultati delle autopsie e degli esami tossicologici non sono ancora disponibili. Oggi sia lo sceriffo che il capo dei vigili del fuoco avevano detto allo show Today della Nbc che la pista dell'avvelenamento da gas, inizialmente scartato, era ancora sul tavolo.

Ci potrebbero volere da quattro a sei settimane prima di averne la certezza ma gli investigatori di Santa Fe sono tornati oggi a rimettere sul tavolo una teoria avanzata inizialmente dalla famiglia del leggendario attore due volte premio Oscar. I corpi di Gene e di Betsy sono stati trovati riversi a terra in due parti diverse della casa "come se fossero caduti di schianto all'improvviso", ha detto una fonte della polizia a una rete locale affiliata alla Cnn, mentre lo sceriffo incaricato delle indagini, Adan Mendoza, ha osservato che "le autopsie e i test tossicologici saranno decisivi" per capire cosa e' successo nella vasta mansion "parte Pueblo, parte New Mexico coloniale e parte barocco spagnolo" dove l'attore aveva abitato in splendido isolamento per vent'anni dopo aver dato l'addio a Hollywood.