Isola dei Famosi 2022, Zequila-Floriana eliminati? Nuove nomination

Isola dei Famosi 2022 terza puntata con Ilary Blasi

Isola dei Famosi 2022 torna in prima serata su Canale 5. Terzo appuntamento per il reality prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ilona Staller tornerà su Playa Accoppiada: quale naufragò sceglierà come compagno per tornare ufficialmente in gara?

Isola dei Famosi 2022 eliminazione: Antonio Zequila e Floriana o Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni?

Inoltre, si scoprirà chi tra le coppie nominate sull'Isola, Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni verrà eliminata. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.





Isola dei Famosi 2022 prima sfida tra le squadre e nuove nomination

Alvin, in collegamento dall’Honduras, coordinerà la prima grande sfida dell'Isola dei Famosi 2022 che vedrà fronteggiarsi la comunità dei solitari di Sgamada e i naufraghi in coppia di Accoppiada: quale dei due gruppi avrà la meglio?

Infine, spazio alle nuove nomination. L'Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda giovedì 31 marzo in prima serata su Canale 5.

Isola dei Famosi 2022, maltempo. Alvin: "Naufraghi messi in sicurezza"

Il maltempo si è abbattuto nelle scorse ore sull'Isola dei Famosi 2022: un violento temporale ha colpito Cayos Cochinos, dove sono sbarcati i concorrenti del reality di Canale 5. L'inviato Alvin ha spiegato sui social: "Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza. Stanno bene".

