Mara Venier vola negli ascolti tv, a Domenica In è "Don Mazzi show"

Domenica In, Mara Venier a Don Antonio Mazzi: “Cosa saremmo se non fossi prete”

Su Rai 1 Domenica In ha conquistato ben 3.172.000 telespettatori nella prima parte - fascia 14.13 - 15.01 -, con 21,5% di share e 2.548.000 spettatori con il 18.5% di share nella seconda parte, dalle 15.07 alle 16.49. I saluti di Mara, invece, dalle 16.55 alle 17.12 hanno raggiunto 1.947.000 spettatori, con il 14.9% di share.

Vera guest star della puntata di Domenica In è stato Don Antonio Mazzi, che ha presentato il suo ultimo libro dal titolo “Gesù uomo vero”. In passato Don Mazzi è stato parte integrante del cast di “Domenica In” e, ancora oggi, è un ospite gradito della padrona di casa che lo considera un amico. Mara Venier ha conquistato il pubblico dicendo a Don Mazzi: “Ah se non fossi prete, cosa saremmo io te!”.

Leggi anche: