Mare Fuori 4, ecco quando esce. Torna anche Ciro?

Mare Fuori 4, quando esce e tutte le anticipazioni sul cast tra addii e volti nuovi

Mare Fuori 3 si è chiusa appena ieri 22 marzo ma il desiderio dei fan di sapere come proseguirà la serie TV italiana del momento è sconfinata. Putroppo per vedere Mare Fuori 4 dovremo attendere un po' di tempo ma già oggi emergono alcune anticipazioni sulla prossima stagione. Alcuni personaggi verranno confermati mentre altri diranno addio alla serie.

Mare Fuori 4 quando esce

Non è ancora stata ufficializzata la data di lancio di Mare Fuori 4 ma si prevede che i nuovi episodi dovrebbero debuttare su Raiplay tra febbraio e la primavera del 2024 con alcune settimane di anticipo rispetto alla messa in onda su Rai2.

Mare Fuori 4 cast completo

Come nella stagione appena conclusa anche in Mare Fuori 4 vedremo un certo ricambio a livello di cast. Alcuni personaggi entreranno nella storia mentre altri ne usciranno. Nel corso di Mare Fuori 3 hanno salutato la serie Filippo Ferrari detto "o’ Chiattillo" (Nicolas Maupas), Paola Vinci (Carolina Crescentini), Viola (Serena De Ferrari), Gemma (Serena De Codato), Gateano o' Pirucchio (Nicolò Galasso), e Liz (Anna Ammirati).

Per quanto riguarda i volti nuovi sappiamo che il ruolo della direttrice del carcere minorile è stato affidato a Lucrezia Guidone, cheinterpreterà il personaggio di Sofia Durante. C

Confermati invece Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo), Maria Esposito (Rosa Ricci), Matteo Paolillo (Edoardo Conte), Carmine Recano (Massimo Esposito), Artem Tkachuk (Pino), Giovanna Sannino (Carmela) e Ludovica Coscione (Teresa). C'è invece qualche dubbio sulla presenza di Giovanni Giorgio, che vestiva i panni di Ciro Ricci. Il suo personaggio è morto nella prima stagione ma è comparso in alcuni flashback in Mare Fuori 1 e 2. Non si esclude un suo ritorno in Mare Fuori 4.

Il ritorno di Ciro potrebbe portare un bello scossone alla trama e in particolare per quanto riguarda il rapporto tra la sorella Rosa e il fidanzato Carmine, di cui il personaggio interpretato da Giorgio è acerrimo nemico.