Netflix, La Casa di Carta 5: Itziar Ituño saluta "Lisbona", Raquel Murillo

Dopo Pedro Alonso (Berlino), Miguel Herrán (Rio) e Jaime Lorente (Denver), ora tocca ad Itziar Ituño dire addio al personaggio che l'ha resa famosa nella serie Netflix “La Casa di Carta”, nel suo caso l'ispettore Raquel Murillo, che poi diventa Lisbona con il suo ingresso nella gang del Professore.

Con l'attesa per “La Casa di Carta 5” che cresce di giorno in giorno, la vedremo nell'ultimo trimestre dell'anno, il nutrito cast di attori prende commiato dai rispettivi personaggi, visto che l'ultima stagione sarà anche quella conclusiva. Dopo, come spiegato dagli autori, per rispondere alle richieste dei fans ci saranno degli “spin off” con i personaggi più popolari, ma la vicenda della banda è da considerarsi conclusa definitivamente.

Anche per Itziar Ituño è arrivato il momento di salutare il proprio personaggio e, come i suoi colleghi, lo fa con un post su Instagram pieno di sentimento: “Ora sì! ADDIO Ispettore Raquel Murillo, ladra Lisbona!! Che viaggio!! Ora sì! GOODBYE, AGUR, CIAO, ADEU, ADIOS, BYE, AU REVOIR Raquel Murillo, Aio Lisbona!!! Che viaggio!”.

