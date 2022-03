Oscar, Will Smith dà uno schiaffo a Chris Rock: i dubbi sui social

Oscar 2022, Will Smith colpisce Chris Rock: è vero?

La notte degli Oscar è appena terminata e già conquista i trend di Twitter. Will Smith ha colpito il comico Chris Rock durante la sua esibizione al Dolby Theater, e i social pullulano di video per analizzare la natura dello schiaffo. Il pubblico, infatti, si divide: c’è chi teme per la denuncia dell’attore e c’è chi sospetta si tratti di una gag.

A insospettire è la mancata reazione di Chris Rock, che sembrerebbe addirittura accogliere lo schiaffo, senza manifestare reazioni avverse. Poi, ai fan del Principe di Bel Air non è passata inosservata l’espressione di Will Smith: durante la discussione precedente il colpo e subito dopo averlo sferrato, l’attore sembra trattenere le risate.

Certo è che la particolarità del gesto ha catalizzato l’attenzione del pubblico, che sui social continua il dibattito. Sembra che la 94esima edizione degli Oscar farà parlare di sé a lungo: che si tratti di gag o istinto, Will Smith è il protagonista indiscusso. Qualche minuto dopo ha vinto la statuetta come miglior attore nel film “Una famiglia vincente. King Richard”.

Damn man you talk about Jada and big Willy handing out slaps. 🥴🥴🥴🥴🥴😱😳😳😮😮😮😮 pic.twitter.com/6Va6fdLNxc — @mixtapeminimusic (@mixtapeminimus1) March 28, 2022

Will Smith just punched Chris Rock and told him "keep my wife's name out of your f***ing mouth" pic.twitter.com/1f1ytdbMRv — CJ Fogler (@cjzer0) March 28, 2022

Will Smith: "Per lo schiaffo rischia l’arresto"

L’attore ha risposto alla battuta di Chris Rock sulla testa rasata di Jada Pinkett, moglie di Smith. L’attrice, che soffre di alopecia, ha alzato gli occhi al cielo infastidita mentre i presenti ridevano. Così, prima di alzarsi dalla poltrona per colpire Rock con uno schiaffo, Will Smith ha detto: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca”. Smith ha corso il rischio di essere arrestato, con una pena fino a sei mesi di carcere e 100mila dollari di multa. Chris Rock sembra aver deciso di non sporgere denuncia. A fine cerimonia l’Academy ha preso le distanze dall’accaduto censurando Will Smith: “Non condoniamo la violenza in nessuna forma”.

