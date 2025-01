Pino Daniele, dieci anni dalla scomparsa: il toccante tributo dei suoi cinque figli

Pino Daniele, dieci anni dopo la morte: il toccante messaggio dei cinque figli

Il 4 gennaio segna un decennio dalla scomparsa di Pino Daniele, un vuoto che ancora oggi aleggia nel mondo della musica italiana. Per ricordarlo, la Fondazione Pino Daniele ha scelto di pubblicare su Instagram un tributo emozionante, scritto dai suoi cinque figli. Un post che non è solo un omaggio al papà, ma anche un messaggio affettuoso e ironico, arricchito da fotografie che raccontano il lato più umano e gioioso del cantautore. Le parole dei figli, Sara, Cristina, Sofia, Francesco e Alessandro, parlano di un legame indissolubile, di un amore che trascende il tempo: “Dieci anni che non ci sei più, dieci anni in cui siamo cresciuti, diventando le persone che siamo anche grazie a te”, scrivono, immaginando il padre che continua a prendersi gioco di loro dall’alto.

Ma il 2025 non è solo l’anniversario della sua morte, è anche l’anno in cui Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni, e le celebrazioni per questo importante traguardo sono già in corso. La Fondazione ha infatti creato il marchio “70/10 Anniversary”, simbolo di autenticità per tutte le iniziative che celebrano il grande cantautore napoletano. Tra queste, l’inedito “Again”, riscoperto dai suoi archivi e presentato in anteprima a Napoli, città che gli è stata sempre tanto cara.

Il 2025 sarà un anno ricco di iniziative, come il “Musicante Award - Premio Pino Daniele”, un concorso che darà visibilità ai giovani artisti emergenti e che si terrà a Milano. A marzo, in concomitanza con il 70esimo compleanno, uscirà al cinema il documentario “PINO”, un tributo alla vita e alla carriera di Daniele, mentre il Palazzo Reale di Napoli ospiterà la mostra “Pino Daniele Spiritual”, che permetterà di immergersi nell’universo emotivo e artistico del maestro. Un modo per tenere viva la sua memoria, non solo come cantante e musicista, ma come simbolo di un’intera cultura.