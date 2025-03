Prova a prendermi dal film al teatro con un musical a Milano

Dai Produttori di Aggiungi un Posto a Tavola e Rapunzel il musical arriva per la

prima volta in Italia, PROVA A PRENDERMI IL MUSICAL, tratto dal film cult con

Leonardo Di Caprio e Tom Hanks, con orchestra dal vivo.

Il film del 2002 è stato campione di incassi superando i 350 milioni di dollari in tutto il

mondo.

Ha riunito star di primordine come Leonardo Di Caprio, Tom Hanks e Christopher

Walken.

Ha raccontato la storia vera di Frank Abagnale Junior e di come, negli anni ’60, riuscì a

imbrogliare l’America (banche, compagnie aeree, ospedali, alberghi…) per crearsi il

proprio sogno americano.

Sotto la guida della vorticosa regia di Steven Spielberg, PROVA A PRENDERMI (Catch

me if you can) ha stupito il mondo.

Nel 2012, dopo quasi 10 anni e alcune preview, la storia di Frank Abagnale Junior

approda a Broadway con Aaron Tveit, Norbert Leo Butz e Tom Wopat.

Il racconto del giovane truffatore, arrestato dall’Agente dell’FBI (e poi amico) Carl

Hanratty, è stato preso e adattato per il teatro grazie alla maestria dei più illustri

compositori e scrittori americani: Terence McNally (The Full Monty, Anastasia, Kiss of the

Spider Woman e tanti altri) al libretto e Marc Shaiman e Scott Wittman (candidati agli

Oscar e vincitori di Tony Awards, Grammy, Olivier Awards per Hairspray, Smash, Il Ritorno

di Mary Poppins e tantissimi altri) per testi e musiche.

Dopo repliche in tutto il mondo finalmente, per la prima volta, arriva nei teatri italiani!

E' stato in scena al Teatro Nazionale di Milano come prima nazionale con la partecipazione di vari ospiti è sarà in scena fino al 16 marzo dal 27 Febbraio al 16 Marzo 2025 e al Teatro Brancaccio di Roma dal 19 Marzo al 6 Aprile 2025.

Servizio fotografico realizzato da Nick Zonna