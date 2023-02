Sanremo, Grignani: "Non ho bestemmiato, ho detto porto via". Poi il "no war"

Sanremo 2023, Grignani e il riferimento a Blanco. Poi sotto la giacca...

La terza serata del Festival di Sanremo ha avuto tra i suoi protagonisti Gianluca Grignani, la sua performance è stata molto movimentata e piena di messaggi, più o meno criptici, alcuni a suo dire anche mal interpretati. "Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto 'porto via' prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l'esibizione, anche sulla differenza che fa l'età. Questo è quello che vorrei che fosse colto". E' la nota diffusa da Gianluca Grignani dopo che sui social è stato accusato di aver bestemmiato alla fine dell'esibizione. Il riferimento ai 20 anni è chiaramente alla reazione di Blanco che, di fronte a un problema di audio, ha distrutto gli arredi floreali.

Gianluca Grignani mostra la scritta 'No war' sul dorso della camicia bianca al termine dell'esibizione. Il pubblico lo acclama dopo che ha fermato la musica e ha ammesso con umiltà: "Errore mio, colpa mia. Ho imparato a 50 anni, a 20 non lo avrei saputo fare". E gli manifesta grande affetto dopo la seconda performance tanto che lui lancia i suoi fiori in platea. La classifica provvisoria dopo tre serate conferma il primo posto di Marco Mengoni, il televoto della demoscopica premia poi Ultimo, Mr.Ran, Lazza e Tananai. Questa sera le attesissime cover e i duetti.