Vasco Rossi e Marracash, la collaborazione per Save the Children

Vasco Rossi e Marracash e il nuovo singolo insieme

Vasco Rossi e Marracash pubblicheranno una canzone insieme. La collaborazione prevede una nuova versione de “La pioggia della domenica”, tratto da “Siamo qui”, l’ultimo album pubblicato dal rocker italiano a Novembre 2021. Il brano verrà pubblicato venerdì 25 marzo e i guadagni saranno devoluti a Save the Children, per sostenere i bambini coinvolti nella guerra in Ucraina.

In un’intervista rilasciata a Rolling Stone, Vasco ha detto che Marracash “ha centrato lo spirito ironico e frustrato del brano con un testo originale e coerente”. Marra è un rapper con la penna del cantautore. “Quando mi ha chiesto di campionare Gli Angeli per un brano del suo nuovo album, ho trovato molto interessante il suo lavoro e da lì è nata l’idea di affidargli La pioggia alla domenica. Ne è venuta fuori una autentica contaminazione con un senso artistico”.

Per il rapper della Barona, Vasco è “uno dei più grandi poeti del ‘900, uno che ha insegnato a tutti a scrivere canzoni tridimensionali e per questo è il mio personale autore preferito”. È atteso per maggio l’inizio del tour che porterà “Siamo qui” nelle principali città italiane, tra cui Milano, Firenze, Napoli, Roma e Bari.

Tutte le date del tour di Vasco Rossi

20 maggio – Trento (Trentino Musica Arena)

24 maggio – Milano (Ippodromo Milano Trenno)

28 maggio – Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari)

3 giugno – Firenze (Visarno Arena)

7 giugno – Napoli (Stadio Diego Armando Maradona)

11 e 12 giugno – Roma (Circo Massimo)

17 giugno – Messina (Stadio San Filippo)

22 giugno – Bari (Stadio San Nicola)

26 giugno – Ancona (Stadio del Conero)

30 giugno – Torino (Stadio Olimpico)

