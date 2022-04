Aerei da guerra in Ucraina, la Nato sta per farlo. "Durerà anni, prepariamoci"

Guerra Russia Ucraina, la Nato: "Putin vuole Kiev, non si fermerà"

Russia e Ucraina non trattano più. Solo bombe e missili, stop ad ogni rapporto diplomatico. Il mondo trema per la direzione che sta prendendo la guerra e anche il Segretario della Nato non dà false illusioni. "La guerra in Ucraina può durare mesi o anche anni; la Russia non ha rinunciato all’idea di conquistare Kiev e l’intera Ucraina; dobbiamo essere pronti ad affrontare un lungo percorso". Nel concreto - si legge sul Corriere della Sera - significa dare mezzi militari più potenti al presidente ucraino Volodymyr Zelenksy. Lo stesso Stoltenberg, aprendo ieri il vertice Nato dei ministri degli Esteri a Bruxelles, è stato chiaro: «L’opzione di fornire armi pesanti è sul tavolo». Ora bisogna stabilire se alzare il livello dello scontro con Mosca, consegnando i jet agli ucraini.

L’attenzione, inevitabilmente, si sposta sugli americani. Che cosa intende fare Joe Biden? Il segretario di Stato, Antony Blinken, - prosegue il Corriere - appena arrivato in Belgio ha dichiarato: "Per ogni tank russo schierato sul terreno gli ucraini dispongono e continueranno a disporre di 10 sistemi anticarro. Hanno e avranno tutti gli strumenti necessari per contrastare i bombardieri nei cieli e i tank». Come dire: non è necessario inviare anche i caccia. Da Washington, il portavoce del Pentagono, John Kirby, osserva: "Gli ucraini possono vincere la guerra. Ogni giorno ne abbiamo una prova".

