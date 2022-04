Alina in un bunker in Siberia. La "Eva Braun" di Putin tra lusso e solitudine

Guerra Russia Ucraina, ecco dove si nasconde l'amante di Putin

Alina Kabaeva da quando è iniziata la guerra in Ucraina è stata soprannominata "Eva Braun", come l'amante di Hitler. La ex ginnasta olimpica, infatti, è legata in segreto da anni allo Zar. Il suo ruolo però non è mai stato ufficializzato, risulta essere solo l'amante del presidente russo, anche se i gossip parlano di addirittura quattro figli avuti da Putin. Saggiamente, - si legge sul Corriere della Sera - nelle ultime settimane è diventata introvabile. Il suo nome è sparito persino dal sito di Nmg, il colosso dei media che dal 2014 dirige. Si parla di un compenso annuo per la 38enne ex ginnasta di 10 mln di dollari.

Sulla sua figura aveva riportato l’attenzione, più volte, l’oppositore incarcerato Alexey Navalny: la rete dei suoi collaboratori ha pubblicato una dettagliata inchiesta su di lei. Intanto, - prosegue il Corriere - bisognerebbe trovarla. Le prove che viva in Svizzera non sono inconfutabili, e c’è chi invece ipotizza che si trovi in un rifugio di lusso, un bunker hi-tech con tutte le comodità, fatto allestire da Putin per i propri cari in Siberia, nelle montagne dell’Altai. Fino a poco dopo l’inizio della guerra, c’erano prove che Alina Kabaeva conducesse una vita molto riservata in Svizzera, dove i figli sarebbero stati iscritti a scuola. Ma adesso gli indizi portano dall'altra parte del mondo, in Siberia.

