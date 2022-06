Biden loda Stellantis e boccia Musk: “L’economia Usa crescerà più della Cina"

Biden contro il "brutto presentimento" sull'economia Usa di Elon Musk

Stellantis e Ford fanno meglio di Tesla. Mentre il patron di Space X ha annunciato il taglio di oltre 10mila dipendenti , presagendo un periodo buio per l'economia americana, il presidente Usa Joe Biden ha dichiarato il suo totale apprezzamento per gli investimenti, sempre più crescenti, di altre case automobilistiche come Ford, Stellantis e Intel.

"Ford Chrysler e la compagnia Intel stanno effettuando investimenti nell'economia statunitense, così come anche Stellantis", ha risposto Biden ai giornalisti che chiedevano un commento riguardo i tagli annunciati da Musk, "preoccupato dalle brutte sensazioni sull'economia". Riferendosi poi al Ceo di Space X e Tesla, senza però nominarlo, Biden ha aggiunto: "Gli auguro buona fortuna per il suo viaggio sulla luna".

Il siparietto Biden-Musk è avvenuto durante il discorso del presidente americano sui dati dell'occupazione negli Stati Uniti nel mese di maggio. I numeri (positivi e oltre le attese degli analisti) porteranno l'America a raggiungere la ripresa "più robusta della sua storia", ha detto Biden, il quale ha dichiarato il suo impegno ad "abbassare l'inflazione senza intaccare la crescita e i guadagni storici ottenuti".

Il presidente, nel suo lungo discorso ha sottolineato che l'aumento dei prezzi dei carburanti e del cibo stanno rendendo difficile la ripresa per le famiglie, per questo la sua priorita' sara' "abbattere i costi per le famiglie e ridurre il deficit federale".

Ha imputato a Putin e alla guerra in Ucraina l'aumento spropositato dei prezzi e ha ribadito che lavorerà affinchè i costi calino su altri settori come quello dei farmaci e delle bollette. A tal proposito il presidente Usa ha insistito sull'importanza di investire in energie rinnovabili "così che in futuro le famiglie americane non saranno piu' soggette ai capricci di un dittatore".

Citando poi le previsioni di analisti indipendenti Biden ha ribadito che "l'economia Usa può crescere più velocemente dell'economia cinese" e che "l'America è oggi economicamente più forte di qualsiasi altro paese al mondo".

