Biden "teleguidato" dalle istruzioni del Pentagono: "Siediti al TUO posto"

Ennesima gaffe di Sleepy Joe Biden

Le gaffe di “Sleepy Joe” Biden rappresentano una notevole fonte di preoccupazione per il Pentagono. Lo si è capito grazie a un video nel quale il Presidente USA – con l'ennesimo autogol – ha involontariamente mostrato un foglietto con le indicazioni di comportamento preparate per lui da una “minima” compassionevole: “Siediti al TUO posto”, “Limita i commenti a due minuti”, “Ringrazia i partecipanti”, “Esci”.

Un “libretto delle istruzioni” con consigli davvero elementari per quello che dovrebbe essere l'uomo più potente del mondo e che però ultimamente ha infilato una notevole serie di gaffe, come ricorda Libero: dal peto emesso durante l'incontro con i Capi di Stato (e reso pubblico da Camilla Parker Bowles), fino alla confusione tra Libia e Siria durante un discorso pubblico, passando per il famoso tentativo di stringere la mano a qualcuno che non c'era, durante l'intervento all'Università della Carolina del Nord, lo scorso aprile.

Speriamo che nelle istruzioni ci sia scritto anche come evitare una catastrofe atomica, maneggiando la famosa valigetta con gli armamenti nucleari!