Mar Rosso, la missione avrà natura "difensiva": ok governo a risoluzione M5s

Governo dà parere favorevole alla risoluzione del M5s

Il Governo dà parere favorevole alla risoluzione del M5S che autorizza le tre missioni internazionali ma chiede un impegno affinché quella nel Mar Rosso abbia carattere "difensivo". I 5 stelle avevano fatto sapere che in caso di ok alla loro risoluzione avrebbero votato anche quella della maggioranza.

Missioni: "bene governo su difensiva", ok M5s a testo Centrodestra

Il Movimento 5 stelle esprime "soddisfazione" per le parole pronunciate dal governo in Aula della Camera, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sulla missione in mar Rosso "esclusivamente difensiva". Dopo una lunga trattativa, viene spiegato da fonti parlamentari M5s, in cui il Movimento ha insistito affinche' "fosse messo nero su bianco" che la nuova missione internazionale Aspides avesse carattere solo difensivo, e dopo il parere favorevole dell'esecutivo alla risoluzione pentastellata, i deputati del Movimento 5 stelle, viene specificato, voteranno a favore anche della risoluzione di maggioranza.

Il Pd alla Camera, viene riferito da fonti parlamentari, si e' speso nella trattativa tra governo e M5s per giungere all'obiettivo di un voto favorevole, il piu' ampio possibile, alla nuova missione internazionale Aspides nel mar Rosso.

Mar Rosso: Tajani, gravi danni economici da attacchi Houthi

Gli attacchi Houthi alle navi mercantili che attraversano il Mar Rosso "compromettono la regolarita' del rifornimento delle merci": come ha ricordato nel dibattito parlamentare sulla missione Aspides il ministro degli Esteri Antonio Tajani, "siamo un Paese che vive di esportazioni, che contribuiscono al 40% del nostro Pil. Il 40% delle nostre esportazioni marittime passano attraverso Suez". Inoltre, "Il costo del nolo marittimo e' aumentato dell'85% in un anno, e del 25% nella sola settimana fra il 4 e l'11 gennaio. Tutti i Paesi del Mediterraneo stanno soffrendo per questo".