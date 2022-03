Russia, colpo di stato. Putin rovesciato, tempi e modi del golpe

Russia, colpo di stato contro Putin. Il ruolo di FSB e UST



Economia in ginocchio e morale dei soldati sempre più basso

La probabilità che Vladimir Putin venga rovesciato da un colpo di stato in Russia oggi sono "molto più alte rispetto a un mese fa", ha affermato Adam Casey, professore presso il Weiser Center for Emerging Democracies dell'Università del Michigan.

I dati di Google Trends mostrano che le ricerche per "colpo di stato contro Putin" sono aumentate vertiginosamente in tutto il mondo dopo l'invasione dell'Ucraina, con il termine di ricerca che ha raggiunto il picco di popolarità durante la settimana dal 27 febbraio al 4 marzo.

La senatrice Lindsey Graham, repubblicana della Carolina del Sud, ha condiviso un tweet incoraggiando la rimozione di Putin: "L'unico modo in cui la guerra possa finire è che qualcuno in Russia elimini questo tizio (Putin, ndr)".

"L'esercito russo non si sta comportando come la maggior parte delle persone al Cremlino si aspettava, e nel complesso sta andando piuttosto male", ha spiegato Casey.

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha affermato che i soldati russi "hanno problemi di morale" di fronte alla determinata resistenza ucraina. Resoconti di prima mano suggeriscono che molti militari si sentono come se fossero stati presi in giro sul vero scopo della guerra in Ucraina.

E la catastrofe economica causata dalle radicali sanzioni internazionali vuol dire anche che i russi della classe media stanno "sentendo davvero la crisi", ha detto Casey. Anche l'élite del Paese sta lottando. I beni di lusso degli oligarchi, compresi i superyacht, sono presi di mira dalle sanzioni.

"Sono presenti elementi che hanno motivato colpi di stato in altri Paesi del mondo", ha detto Casey.

Ma Putin, che è diventato presidente della Russia nel 2000, ha trascorso due decenni a rendere il suo regime "a prova di colpo di stato", ha spiegato Casey. "Ha speso molto tempo e sforzi per progettare l'apparato di sicurezza russo in un modo che lo rendesse relativamente invulnerabile ai colpi di stato".

Putin potrebbe essere rovesciato attraverso un classico colpo di stato militare, ma Casey ha affermato che Putin ha adottato misure per rendere questa ipotesi "meno praticabile".

Il Servizio di sicurezza federale russo, FSB, si concentra sul controspionaggio, sulla sicurezza interna e di frontiera e sulla sorveglianza. Svolge un ruolo fondamentale nel monitoraggio dell'affidabilità politica dei funzionari militari, ha affermato Casey al sito www.businessinsider.com.

Putin ha servito come ufficiale dell'intelligence nel KGB prima di essere nominato capo dell'FSB - la principale organizzazione successore del KGB - nel 1998. Dopo che Putin è stato eletto presidente nel 2000, ha orchestrato una riorganizzazione dell'agenzia di spionaggio.

L'FSB potrebbe non essere in grado di impedire un colpo di stato, ha spiegato Casey, ma esiste anche il Servizio di protezione federale, UST, che proteggerebbe Putin se dovesse esserci un tentativo di rovesciarlo.

L'UST è un'agenzia del governo federale incaricata di proteggere Putin e molti altri alti funzionari statali. Casey ha detto che ricorda la "Guardia del Pretorio", un'unità militare che fungeva da guardie del corpo e agenti di intelligence per gli imperatori dell'antica Roma.

