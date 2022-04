"Dateci le due bimbe per le taniche di benzina". Guerra, le chat dell'orrore

Guerra Russia Ucraina, "Papà sto bene, ieri ho mangiato un cane"

Nessuna tregua in Ucraina. Solo bombe, missili e migliaia di civili uccisi. la guerra continua senza sosta ormai da un mese e mezzo. Putin ha spostato i suoi soldati nel Sud e nell'Est del Paese e dalle cittadine liberate nei pressi della capitale Kiev adesso arrivano i racconti drammatici dei sopravvissuti, ma anche le prove sulla reale situazione dell'esercito russo. I militari di Putin - si legge sul Corriere della Sera - usano spesso radio non criptate per comunicare tra loro e telefonini comuni per parlare con casa. Per i servizi segreti occidentali è stato facile intercettare comandi tattici e trasmetterli in tempo reale agli ucraini. La regola, spiegata da un soldato all’altro, era "prima si interrogano i soldati prigionieri, poi si spara". Lui parla in russo, lei gli risponde, piangendo, in ucraino.

"Serghey, - prosegue il Corriere - tu non puoi capire quel che sta succedendo qui. I soldati ammazzano, sparano, violentano anche i bambini". Lui: "Lo dici per sentito dire o perché l’hai visto?". "Non volevo dirtelo, ma non riesco più a stare zitta. Quando sono arrivati, gli abbiamo aperto la porta, gli abbiamo dato pane e salame. Ma poi di notte sono tornati con delle taniche di benzina. Ve le diamo in cambio delle due ragazze. Capisci? Avevano 13 e 15 anni». "Ma chi ha fatto una roba del genere?". «Non lo so. Avevano la fascia rossa». Un'altra conversazione tra un soldato russo e la famiglia. "Stiamo bene, ieri abbiamo mangiato un alabai. Il padre, era buono?" Eccome", risponde il militare. Si tratta di un cane.

