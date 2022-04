"Dopo l'Ucraina toccherà a noi". Finlandia, annuncio da terza guerra mondiale

Guerra Russia Ucraina, la Finlandia: "Pronti a difenderci"

La guerra in Ucraina con il passare dei giorni rischia sempre di più di diventare mondiale. La decisione della Finlandia di iniziare il percorso per entrare nella Nato non è affatto piaciuta a Putin. La Russia sta muovendo le sue truppe verso il confine. Il ministro della Difesa finlandese non usa mezze parole ma descrive la situazione per quello che è veramente. "Penso - spiega Anti Kaikkonen a Repubblica - che potremmo assistere a un periodo di incursioni ibride. Ma non voglio speculare. I russi hanno detto che reagiranno, in qualche modo. E penso che investiranno più forze militari in questa parte dell’Europa, sul fianco occidentale".

"Abbiamo mantenuto in forma - prosegue Kaikkonen a Repubblica - il nostro esercito per decenni. Anche dopo la Guerra fredda, quando molti Paesi europei hanno tagliato le spese militari. Abbiamo un esercito forte: una capacità di combattimento di 280mila soldati cui si aggiungono 900mila riservisti. È uno dei maggiori eserciti europei. E l’anno scorso abbiamo comprato 64 jet F-35 e quest’anno abbiamo investito 2,9 miliardi in più sulla difesa. Abbiamo la volontà e la capacità di difenderci".

