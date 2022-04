Duello tv Macron-Le Pen. Il presidente uscente: "Lei vuole la guerra civile"

Duello tv Macron-Le Pen, "lei dipende da Putin", "via il velo in pubblico"

L'ultimo decisivo confronto in tv tra Macron e Le Pen è andato in scena ieri sera sulla tv francese ed è stato senza esclusione di colpi. Ma a sorpresa ad attaccare è stato il presidente uscente e ad incassare la candidata del Rassemblement. Ora la parola spetterà ai francesi che domenica prossima dovranno scegliere se confermare l'attuale inquilino dell'Eliseo o puntare sulla rivale. Un Emmanuel Macron più disinvolto di Marine Le Pen, con un approccio presidenziale ma senza apparire arrogante, ha gestito bene il duello televisivo contro la sua avversaria nel secondo turno delle elezioni presidenziali francesi. Nelle quasi tre ore di confronto, Le Pen ha cercato di non essere aggressiva come nel faccia a faccia del 2017, ma il risultato non è stato ottimale.

La candidata del Rassemblement National è infatti apparsa un po' contenuta, ha mancato di mordente quando aveva invece la possibilità di mettere Macron più in difficoltà. Innanzitutto sui legami di Le Pen con la Russia: "Lei dipende dal potere russo e da Putin" Le dichiarazioni più forti sono arrivate sul velo: Le Pen ha ribadito la sua intenzione di vietarlo nello spazio pubblico "per la libertà delle donne alle quali viene spesso imposto". "Questa proposta - ha risposto il presidente uscente - è un tradimento dello spirito francese e della Repubblica", una misura che, se varata, "creerà la guerra civile".

