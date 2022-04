Elezioni Francia exit poll ufficiosi: risultati clamorosi. Terremoto in Europa

Elezioni Francia exit poll ufficiosi



Vittoria risicata, molto risicata, oggi al primo turno di Emmanuel Macron su Marine La Pen (ma il sorpasso non si può escludere al termine dello scutinio) e giochi apertissimi al secondo turno tra quindici giorni, il 24 aprile, con il possibile, clamoroso, trionfo di Marine Le Pen.

Mentre i francesci stanno votando per il primo turno delle elezioni presidenziali, che potrebbero cambiare il volto dell'intera Unione europea con ripercussioni anche sulla politica italiana, direttamente da Parigi giungono informazioni ad Affaritaliani.it sull'esito delle elezioni e in attesa degli exit poll.

Al momento il presidente uscente e leader En Marche sarebbe ancora lievemente in testa, stando ai rumor che arrivano da chi si occupa di sondaggi e previsioni elettorali, ma la partita è ancora aperta. Non solo, la vera sfida, il secondo turno tra due settimane, vede una situazione in perfetta parità, 50 a 50 tra Macron e la numero uno del Rassemblement National.

E' in calo l'affluenza alle urne al primo turno delle elezioni presidenziali francesi rispetto alla precedente tornata nel 2017. Alle 12:00 l'affluenza era del 25,5%, tre punti in meno rispetto al 2017 (28,5%).



Il presidente francese Emmanuel Macron ha votato al Touquet, nella regione di Pas-de-Calais. Lo ha annunciato lui stesso con un tweet. "Ho votato!".

La candidata del Rassemblement National (estrema destra) alle presidenziali francesi, Marine Le Pen, ha votato nel suo collegio di He'nin-Beaumont, nel nord del paese, poco prima delle 11:30.

