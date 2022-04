Germania, in caso di stop al gas russo "acuta recessione". Pil già dimezzato

Germania a rischio recessione. Senza il gas russo Pil giù a picco

La guerra in Ucraina, unita agli effetti della pandemia da Coronavirus rischiano di costare molto cari alla Germania. Prevista una sforbiciata del Pil che quasi dimezza la crescita tedesca quest'anno. Il Pil tedesco - si legge sul Sole 24 Ore - salirà nel 2022 solo del 2,7% e non più del 4,8% stimato in autunno. I dati potrebbero ulteriormente peggiorare in caso di blocchi dell'import di gas russo. L'inflazione nell'anno in corso è prevista al 6,1%, valore più alto da 40 anni. "Se le forniture di gas dovessero essere interrotte, l'economia tedesca subirebbe una forte recessione".

A lanciare l'allarme è Stefan Kooths, vice presidente del Kiel Institute for the World Economy, che ha tagliato le stime di crescita per la locomotiva d'Europa. La Germania scivolerà in una "acuta recessione" nel 2023. Questa è la prima conclusione delle stime di primavera presentate a Berlino dal gruppo di importanti think tank economici. L'Ifo, il principale istituto di ricerca economica tedesco, ha rivisto al ribasso le stime del Pil. In particolare si prevede una crescita al 2,7% per il 2022 e del 3,1% per il 2023.

