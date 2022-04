Germania, Scholz: "Non sono un pacifista. Dico no all'embargo del gas russo"

Guerra Russia Ucraina, la Germania torna filo-Nato. Ma sul gas frena

Olaf Scholz prende posizione sulla guerra in Ucraina. Il cancelliere tedesco dopo i tentennamenti mostrati sulla posizione della Germania, adesso ha una linea più netta ma non su tutto. "Non sono un pacifista - spiega Scholz alla Stampa - perchè nel mondo in cui viviamo è necessario garantire la propria sicurezza anche con una adeguata capacità di difesa. Come deputato e capo del governo, ho votato molte volte in modo favorevole alle missioni della Bundeswehr all’estero. Da pacifista non avrei potuto farlo. Credo però che non serva l'embargo del gas russo, questo non farebbe comunque finire la guerra. Dobbiamo confrontare ogni giorno i nostri principi con la realtà. Ma i principi non cambiano, di fondo: affrontiamo con tutti i mezzi a nostra disposizione la terribile sofferenza che la Russia sta causando all’Ucraina, senza creare però un’escalation incontrollabile che scateni un male in commensurabile in tutto il Continente, forse anche nel mondo intero".

"Ho diffidato il presidente Putin - prosegue Scholz alla Stampa - dall’usare armi biologiche e chimiche. Anche altri gli hanno trasmesso questo stesso (serio) avvertimento. Ci può essere sicurezza in Europa solo se riconosciamo la sovranità delle nazioni e l’inviolabilità delle frontiere. La Russia ha brutalmente violato questo principio, non ora con l’invasione, ma già con l’annessione della Crimea, con la messa in scena della rivolta nelle regioni del Donbass e in altre parti del mondo. Quando i capi di stato sfogliano i libri di storia e guardano dove erano i confini per dedurne le conseguenze dell’oggi, la pace è minacciata". Il cancelliere tedesco insieme al rieletto presidente francese Macron potrebbero decidere presto di andare insieme a Kiev da Zelensky, un chiaro messaggio lanciato a Putin.

