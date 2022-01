Greenwood accusato di stupro: foto e audio shock della fidanzata

Greenwood audio fidanzata: in rete è apparso un file che conferma le accuse di stupro e violenze da parte della compagna del giocatore

Mason Greenwood, attaccante del Manchester United, è stato arrestato ieri con l'accusa di aggressione e stupro dopo le accuse di violenze da parte della fidanzata, Harriet Robson, che ha pubblicato sui social media una serie di foto e video come prova del comportamento del giocatore.

"La polizia della Greater Manchester è stata informata di immagini e video sui social media online pubblicati da una donna che riportava episodi di violenza fisica - ha dichiarato un portavoce della polizia inglese - È stata avviata un'indagine e possiamo confermare che un uomo sui 20 anni è stato arrestato con l'accusa di stupro e aggressione. Rimane in custodia per essere interrogato. Le indagini sono in corso".

Harriet Robson ha pubblicato su Instagram una serie di foto che la mostravano con il labbro sanguinante e il volto tumefatto dai lividi: "A tutti coloro che vogliono sapere cosa mi fa effettivamente Mason Greenwood". In rete è comparso anche un audio drammatico che dimostra le violenze subite. Dopo l'arresto il giocatore è stato anche sospeso dal Manchester United. Il club ha confermato che "non tornerà ad allenarsi o a giocare partite fino a nuovo ordine".

Leggi anche:

Juventus soffia Gatti al Torino di Cairo: calciomercato, 3 via da Torino

Brignone show: vince a Garmisch, sempre più leader in classifica superG

Milan calciomercato: Thiaw! Kessie addio, mega offerta a Franck da...