Esteri

Giovedì, 7 aprile 2022 Guerra, droni kamikaze all'Ucraina. La mossa degli Usa scatena l'ira di Putin Queste armi volanti trasportano testate che esplodono all'impatto. Zelensky: "Mariupol? Corridoi umanitari bloccati dai russi per non far vedere gli orrori"