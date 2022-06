Guerra, fallito il negoziato per il grano. Kiev non vuole sminare, teme Putin

Guerra Russia Ucraina, troppo rischioso per Kiev togliere le mine

Clamorosa fumata nera al vertice in Turchia tra i ministri degli Esteri russo e turco. Nella Kulliye di Ankara, l’enorme cittadella costruita intorno a una moschea dove ha sede la presidenza turca, Cavusoglu - si legge su Repubblica - ha provato a scavare nel muro della diffidenza: "Ci sono state distanze tra Russia e Ucraina dopo i colloqui di Istanbul, ma speriamo che si possa presto tornare al negoziato", ha esordito accogliendo il ministro degli Esteri russo Serghej Lavrov. I colloqui sono durati circa due ore, si è parlato di Ucraina, un dossier su cui la Turchia sta spendendo molto del suo capitale politico, con una mediazione che gli è valsa un allentamento delle tensioni con l’Europa e gli Stati Uniti. Ma anche di Siria, un tema che sarà al centro della campagna elettorale di Erdogan per le elezioni del 2023, e di Libia.

C’è un piano - prosegue Repubblica - per sbloccare il grano ucraino, a cui lavorano le Nazioni Unite e che la Turchia considera “ragionevole”. Ma non c’è ancora un accordo politico tra Mosca e Kiev. Per ora, però, le posizioni russe e ucraine restano distanti. Kiev non si fida delle “aperture” di Mosca, chiede garanzie di sicurezza che impediscano a Putin di lanciare nuovi attacchi via mare una volta sminate le coste, e nuovi missili anti-nave. Pochi giorni fa, del resto, i bombardamenti russi hanno distrutto i magazzini di uno dei più grandi terminal di prodotti agricoli nel porto di Mykolaiv. Nei silos di Odessa rischiano di marcire 25 milioni di tonnellate di grano, bloccate dalle navi russe dall’inizio dell’invasione lo scorso 24 febbraio, ma il governo Zelensky non vuole esporre la città sminando.

