Guerra Ucraina: per Zelensky super villa a Forte dei Marmi e società segreta

La villa nascosta di Zelensky a Forte dei Marmi da 12 mila euro al mese

Non solo gli oligarchi russi. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha un tesoro nascoso in Italia. Ne parla il Fatto Quotidiano, che spiega come si tratti di una "villa di lusso a Forte dei Marmi, nel centro balneare preferito dai russi che amano la Versilia. Sei camere da letto, quindici stanze e una grande piscina nel giardino. L’acquisto portato a termine due anni fa, per 3,8 milioni di euro, da Volodymyr Zelensky non è l’unico bene detenuto all’estero dal presidente ucraino".

Non solo. ontinua il Fatto: "Oltreconfine, in posti fiscalmente molto più vantaggiosi dell’Italia, l’uomo che Vladimir Putin ha individuato come nemico pubblico numero uno ha parecchie altre attività. O almeno le aveva, sicuramente fino a poco prima di essere eletto, nel 2019, a capo del Paese. Quattro società offshore, per la precisione, di cui solo tre dichiarate pubblicamente una volta eletto".

Per quanto riguarda il tesoro italiano, Il Fatto Quotidiano spiega che "la villa in Toscana di Zelensky sarebbe in affitto a 12 mila euro al mese, anche se qualcuno dice che la proprietà è stata messa in vendita. Più chiara la situazione delle fortune offshore dell’ex attore comico diventato leader politico dell’Uc ra i n a . Descritta per la prima volta nei dettagli nell’ottobre del 2021 dal consorzio di giornalismo investigativo Icij, l’architettura societaria messa in piedi da Zelensky è emersa grazie a una mole impressionante (2,9 terabyte) di documenti interni provenienti da 13 società specializzate nella creazione di società offshore".

