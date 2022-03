Guerra, "lontani da un accordo". Zelensky: "Russi, sarà peggio della Cecenia"

Guerra Russia Ucraina, Kuleba alla Nato: "Vi chiediamo solo armi"

Nessuna tregua, la guerra in Ucraina continua senza sosta. Altra notte di bombardamenti nelle principali città del Paese e l'accordo per un cessate il fuoco definitivo con Putin si allontana dopo la strage di civili nel teatro di Mariupol, almeno 500 morti, molti sono bambini. "Siamo lontani da un accordo. Se l'Ucraina avrà una quantità sufficiente di armi per difendersi, se la pressione delle sanzioni continuerà, la Russia farà serie concessioni. Armi e sanzioni, e il resto lo farà l'Ucraina". Lo ha affermato il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un'intervista alla Cnn.

La guerra in Ucraina per i russi rischia di essere peggio di quelle in Cecenia e in Afghanistan. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenski, in un videomessaggio a tre settimane dall'inizio dell'invasione. "C'è ancora un'opportunità - ha detto - c'è per ogni soldato inviato nel territorio del nostro paese, che non è stato ucciso, ferito o catturato. L'esercito russo sta subendo perdite che non ha visto in Siria o in Cecenia; che le truppe sovietiche non hanno avuto in Afghanistan.

