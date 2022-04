Guerra, Russi via da Kiev. Turchia si offre per evacuare i civili da Mariupol

Ucraina: Kiev, Mosca via da Kiev. Sta mobilitando truppe in Transnistria? Moldova frena

La Russia ha iniziato a mobilitare le sue truppe in Transnistria, la regione separatista della Moldova, a Ovest dell'Ucraina, controllata da un governo filorusso e nostalgico dell'Urss. Lo riferisce lo stato maggiore ucraino, secondo quanto riporta l'Ukrainska Pravda. Lo stato maggiore di Kiev ritiene che i circa 1.500 soldati russi dispiegati in Transnistria possano essere utilizzati "in provocazioni e prove di forza al confine con l'Ucraina" con "l'obiettivo di mostrare che sono pronti a un'offensiva contro l'Ucraina". La Moldavia però spiega di non avere informazioni sulla mobilitazione delle truppe russe in Transnistria. "Le istituzioni statali responsabili della Moldavia stanno monitorando da vicino la situazione della sicurezza nella regione. Al momento, non ci sono informazioni che confermino la mobilitazione delle truppe in Transnistria", si legge nella nota. Le autorita' continueranno a monitorare e scambiare informazioni con i partner per garantire la sicurezza dei cittadini, ha aggiunto il ministero. Intanto il consigliere di Zelensky Mykhaylo Podolyak spiega che le truppe russe "si stanno ritirando rapidamente" da Kiev.

La Turchia si offre per l'evacuazione dei civili da Mariupol via mare

La Turchia si è offerta di dare un contributo per l'evacuazione dei civili dalla città ucraina di Mariupol in nave. "Possiamo fornire un supporto navale per l'evacuazione di civili e cittadini feriti sia turchi sia di altri Paesi a Mariupol dal mare", le parole del ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa di Stato turca Anadolu. Il ministro sta coordinando le possibili evacuazioni con le autorità di Russia e Ucraina.

