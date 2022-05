Guerra Russia Ucraina, Biden pronto a inviare missili a lungo raggio

Ucraina: 'Biden si prepara a inviare armi piu' potenti'

L'amministrazione Biden è pronta a inviare all'Ucraina armi piu' potenti nell'ambito di un nuoco pacchetto. Si tratterebbe di sistemi di missili a lungo raggio, Multiple Launch Rocket System o MLRS, che da tempo sta chiedendo il presidente Volodymyr Zelensky. Le armi made in Usa possono sparare una raffica di razzi per centinaia di chilometri, molto piu' lontano di qualsiasi altro sistema gia' presente in Ucraina. Per Kiev potrebbe essere il punto di svolta nella loro guerra contro la Russia.

Ucraina, Zelensky: Russia non vuole veri colloqui di pace

La Russia "non vuole veri colloqui di pace" e "non e' interessata a mettere fine alla guerra in Ucraina". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di un intervento virtuale ad una conferenza in Indonesia. "Ho piu' volte cercato di organizzare un incontro con Putin per mettere fine alla guerra", ha aggiunto il presidente ucraino. "Gli ucraini non vogliono che io lo incontri, ma bisogna affrontare la realta'", ha spiegato.

Zelensky, 'vogliono ridurre il Donbass in cenere'

Mosca vuole "ridurre in cenere" il Donbass: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "L'attuale offensiva degli occupanti nel Donbass puo' rendere la regione disabitata". "Vogliono ridurre in cenere Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk e Severodonetsk. Come Volnovakha, come Mariupol". Zelensky ha puntato il dito contro l'Ue, accusandola di non agire con decisione sulle sanzioni. Zelensky ha inoltre puntato il dito contro l'Ue, accusandola di non agire con decisione sulle sanzioni.

Ucraina: Zelensky, potenze mondiali non flirtino con la Russia

"Il catastrofico sviluppo degli eventi avrebbe potuto essere fermato, se il mondo avesse trattato la situazione in Ucraina come fosse una cosa propria. Se le potenze del mondo non avessero flirtato con la Russia, ma avessero davvero spinto per fermare la guerra", ha spiegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Guardate il numero di settimane in cui il mondo non ha osato bloccare il sistema bancario russo".

