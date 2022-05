Guerra Russia Ucraina, Mosca: "Controlliamo Mariupol". E nell'Azovstal...

Il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, ha riferito alla tv ucraina che sono stati persi i contatti con i combattenti di Kiev nell'acciaieria Azvostal di Mariupol.

Guerra Russia Ucraina, Mosca: controlliamo Mariupol, militanti Kiev bloccati Azovstal

L'esercito russo controlla Mariupol e quello che resta dei combattenti ucraini e' "bloccato" nella zona industriale dell'acciaieria Azovstal. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu. "Nei territori delle repubbliche di Lugansk e Donetsk, liberati dai nazionalisti, si sta instaurando una vita pacifica", ha dichiarato, "anche a Mariupol, il piu' grande snodo industriale e dei trasporti sul Mar d'Azov, che e' sotto il controllo dell'esercito russo". "Quello che rimane dei militanti situati nella zona industriale dell'impianto di Azovstal e' bloccati in modo sicuro attorno all'intero del perimetro di questo territorio", ha aggiunto il ministro. "Ripetute proposte ai nazionalisti di liberare i civili e deporre le armi con la garanzia di salvare vite umane e un trattamento dignitoso in conformita' con il diritto internazionale sono state ignorate", ha detto Shoigu, assicurando che "tentativi in questo senso" da parte di Mosca "continuano".

Russia: "Nessuna dichiarazione di guerra il 9 maggio"

La Russia non ha alcuna intenzione di dichiarare ufficialmente guerra all'Ucraina. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Sembrano dunque svanire i timori di un "conflitto totale" paventati per la mobilitazione generale in occasione della ricorrenza del 9 maggio, anniversario della vittoria sui nazisti nella Seconda guerra mondiale.

Leggi anche: