Guerra Russia Ucraina, ospedale Mariupol: 3 vittime, anche una bimba. Mosca: "Fake news"

Guerra Russia Ucraina, tutti gli aggiornamenti

Ucraina: Kuleba e Lavrov in Turchia. Al via i colloqui 08.45

I ministri degli Esteri di Ucraina e Russia, Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba, sono arrivati in Turchia per il primo incontro ad alto livello tra le due parti dall'invasione russa. Funzionari di Kiev e Mosca hanno tenuto diversi round di discussioni in Bielorussia, ma l'incontro nella citta' meridionale turca di Antalya segna la prima volta che la Russia invia un ministro per colloqui sulla crisi. Il dialogo tra Kiev e Mosca ha finora prodotto diversi cessate il fuoco locali e permsso la creazione di corridoi umanitari per far sfollare i civili, ma la Russia e' stata accusata di aver violato tali accordi. Kuleba ha confermato in un video di Facebook che si sarebbe recato in Turchia per i colloqui, ma ha affermato che le sue aspettative sono "limitate", poiche' la Russia continua la sua brutale campagna di bombardamenti e l'assedio delle principali citta'. Ha detto che il successo dei colloqui dipendera' da "quali istruzioni e direttive avra' Lavrov" dal Cremlino. "Non ripongo grandi speranze su di loro, ma cercheremo di ottenere il massimo" dai colloqui, ha affermato. Recep Tayyip Erdogan ha spinto affinche' Ankara, membro della Nato, svolga un ruolo di mediazione. "Stiamo lavorando per impedire che questa crisi si trasformi in una tragedia", ha detto il presidente turco. "Spero che l'incontro tra i ministri apra la strada a un cessate il fuoco permanente". Al tavolo con i ministri russo e ucraino siedera' anche il collega turco Mevlut Cavusoglu.

Ucraina: Kiev, 3 morti in bombardamento ospedale Mariupol 08.40

Tre persone, fra cui una bambina, sono rimaste uccise nel bombardamento russo dell'ospedale pediatrico di Mariupol: lo ha scritto su Telegram il Comune della citta' portuale. Il precedente bilancio era di 17 persone ferite.

Ucraina, ospedale Mariupol bombardato. Zelensky: "Crimine di guerra" 08.20

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha definito il bombardamento russo dell'ospedale pediatrico un "crimine di guerra". "Non abbiamo fatto né avremmo fatto mai niente come questo crimine di guerra nelle città del Donetsk o del Lugansk, o di qualche altra regione... perché siamo persone. Ma voi lo siete?", ha detto in un messaggio in cui ha parlato in russo.

Ucraina: 4 morti in bombardamento vicino Kharkiv, 2 bimbi 07.45

Un bombardamento nella notte da parte della forze armate russe ha colpito un edificio residenziale vicino alla citta' di Kharkiv causando quattro morti, di cui due bambini. Lo riferisce la Bbc citando i Servizi di emergenza statale dell'Ucraina. L'attacco ha colpito il villaggio di Slobozhanske, nel sud-est del paese. I Servizi di emergenza statale fanno sapere anche che nell'attacco e' stata ferita una bambina di 5 anni, portata d'urgenza all'ospedale. I soccorritori continuano le operazioni di ricerca per estrarre i corpi dalle macerie.

Ucraina, ospedale Mariupol bombardato. Russia: "Fake news" 07.30

La Russia smentisce di avere bombardato l'ospedale pediatrico a Mariupol, in Ucraina e definisce le accuse di Kiev "fake news". Mosca sostiene che l'edificio in questione era un ex ospedale pediatrico ora occupato dalle truppe. "È così che nascono le fake news", ha detto Dmitry Polyanskiy, rappresentante della Russia alle Nazioni Unite.

Ucraina, Casa Bianca avverte, Russia potrebbe usare armi chimiche 07.00

Gli Stati Uniti parlano di rischio "armi chimiche" in Ucraina da parte della Russia. In un post su Twitter la portavoce della Casa Bianca Jen Psaky ha sottolineato che "tutti dovremmo stare allerta rispetto all'uso di armi chimiche da parte della Russia o aspettarci che Mosca le usi per creare un pretesto, e' uno schema chiaro".

