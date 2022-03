Guerra Russia Ucraina, tutti gli aggiornamenti: notizie in tempo reale

Guerra Russia Ucraina, tutti gli aggiornamenti su Affaritaliani.it: segui le notizie in tempo reale

Guerra Russia Ucraina, tutti gli aggiornament: minuto per minuto

Ucraina: Kiev, cittadinanza per i 20 mila combattenti stranieri 11.54

I volontari stranieri giunti in Ucraina per combattere contri i russi sono finora 20 mila e potranno chiedere la cittadinanza ucraina se lo desiderano. Lo ha dichiarato il vice ministro dell'Interno, Yevhen Yenin, secondo quanto riporta il Kyiv Post. Oltre che da nazioni occidentali come Usa e Lituania, sostengono i media ucraini, ci sarebbero volontari giunti anche da Messico, India e Giappone.



Ucraina: Mosca, non puntiamo a rovesciare governo Kiev 11.05

L'"operazione speciale" della Russia in Ucraina non punta all'occupazione dell'Ucraina, alla distruzione delle sue istituzioni o al rovesciamento dell'amministrazione in carica". Lo ha detto, secondo quanto riferisce Interfax, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. L'attacco, ha aggiunto durante una conferenza stampa, "non è nemmeno diretta contro la popolazione civile".



Ucraina: sirene antiaeree suonano a Kharkiv e a Vinnytsia 10.44

Le sirene antiaeree hanno suonato nelle città di Kharkiv, nel Nord Est, e Vinnytsia, a Sud Ovest di Kiev. Lo riferiscono i media ucraini.

Ucraina: Onu, rifugiati a quota 2,1-2,2 milioni 09.48

Ha raggiunto quota 2,1-2,2 milioni il numero di persone fuggite dall'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa: lo ha reso noto oggi l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Lo riporta il Guardian. L'Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, durante una visita a Stoccolma ha detto che, più che parlare dei Paesi in cui andranno i profughi, "è giunto il momento di cercare di aiutare alla frontiera". Grandi ha aggiunto che la Moldavia, che non è nell'Ue, è particolarmente vulnerabile in questa crisi.

Ucraina: Cina contro Usa per bando a import petrolio russo 09.39

La Cina "si oppone con forza alle sanzioni unilaterali che non hanno fondamento nel diritto internazionale": lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian sul blocco all'import di petrolio e gas russo annunciato dal presidente Usa Joe Biden in risposta all'invasione voluta da Mosca dell'Ucraina. "Provocherà solo serie difficoltà all'economia e alle persone, e aggraverà divisioni e confronto", ha aggiunto Zhao nel briefing quotidiano, ricordando che "Cina e Russia hanno sempre mantenuto buone relazioni di cooperazione energetica e continueranno a farlo anche su giacimenti di petrolio e gas, nel rispetto reciproco".

Ucraina: la Bbc riprende le trasmissioni da Mosca 09.37

La Bbc ha annunciato di aver preso le trasmissioni da Mosca, sospese sulla nuova legge russa che ha criminalizzato di recente le informazioni false sulle forze armate del Paese. "Dopo aver considerato le conseguenze di una mancata informazione abbiamo deciso di riprendere i reportage in lingua inglese", si legge in una nota della Bbc. "Riporteremo le storie con indipendenza e imparzialità secondo i nostri rigorosi standard".

Ucraina: Kiev, accordo con la Russia su corridoi per i civili 09.36

Accordo fra Kiev e Mosca per un cessate il fuoco che consenta l'evacuazione dei civili attraverso 6 corridoi umanitari: lo ha annunciato la vice premier ucraina Iryna Vereshchuk. La tregua e' prevista fra le 9 e le 21 di oggi. "Alle 5 e 30 abbiamo ricevuto un messaggio dalla Russia sui percorsi che avevamo proposto. Abbiamo inviato una lettera al Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), e il nostro primo ministro, Denys Anatoliyovych Shmyhal, ha parlato con il responsabile Peter Maurer alle 9 per confermare il coordinamento. I militari sono d'accordo di cessare il fuoco dalle 9 alle 21 di oggi", ha detto Vereshchuk in un discorso video rilasciato sul canale Telegram dell'ufficio presidenziale ucraino. Le rotte sono quelle fra Enerhodar e Zaporizhzhya, Sumy-Poltava, Mariupol-Zaporizhzhya, Volnovakha-Pokrovsk, Izyum-Lozove, Vorzel, Bucha, Borodyanka, Irpin, e Hostomel-Kyiv.

Ucraina: colloquio Draghi-Macron in vista Consiglio Ue 09.21

In vista del Consiglio europeo informale, previsto domani e dopodomani a Parigi, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente francese Emmanuel Macron nel corso della quale sono stati esaminati gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina e le sue conseguenze sull'economia europea.

Ucraina: Mosca, risposta sanzioni rapida e su aree sensibili 09.06

La Russia ha avvertito che sta lavorando a una "rapida" risposta alle sanzioni occidentali che colpira' le aree piu' sensibili. "La reazione della Russia sara' rapida, ponderata e avvertita nelle aree sensibili per coloro a cui si rivolge", ha affermato Dmitry Birichevsky, direttore del dipartimento per la cooperazione economica del ministero degli Esteri: Lo riporta l'agenzia di stampa Ria.

Ucraina: Dombrovskis, impatto su economia Ue sara' forte 09.01

"Indubbiamente questi eventi drammatici, anche con le sanzioni contro la Russia e le controsanzioni russe, non aiuteranno le economie europee". Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo. "Vedremo piu' pressione sui prezzi delle derrate alimentari, sull'energia, sulla nostra economia generale. Certo, la nostra valutazione e' che ci sara' un impatto forte ma e' un prezzo che vale la pena pagare per difendere la pace e la liberta'", ha aggiunto Dombrovskis.

Ucraina: missile russo colpisce aeroporto di Boryspil, vicino Kiev 08.56

Un missile russo ha colpito i locali tecnici dell'aeroporto ucraino di Boryspil, vicino Kiev, provocando alcuni feriti. Lo riferisce l'amministrazione regionale in un'informativa, ripresa dall'agenzia di stampa "Ukrinform". Nella notte le truppe russe hanno cercato di entrare nella citta' di Irpen, ma l'attacco e' stato respinto. Nella notte nella regione di Kiev e' piu' volte scattato l'allarme aereo. Nella regione di Kirovograd, a Volyn e a Kherson la notte e' passata in relativa tranquillita'. Nella regione di Zhytomyr ci sono stati invece due attacchi aerei, che hanno colpito diversi edifici. Secondo i dati preliminari, 9 persone sono morte a causa di questi bombardamenti.

Ucraina: Usa, gasdotto Nord Stream 2 è morto 08.54

La sottosegretaria di Stato Usa per gli Affari politici, Victoria Nuland, ha riferito che il gasdotto Nord Stream 2 è attualmente "morto" ed è improbabile che venga mai "rianimato". "Penso che il Nord Stream due ora sia morto" e "non credo che verrà mai rianimato", ha detto durante un'audizione alla Commissione Affari esteri del Senato degli Stati Uniti.

Ucraina: bombardamenti su Severodonestk, 10 morti 08.42

Almeno 10 persone sono morte in seguito a bombardamenti sulla citta' Ucraina di Severodonestk, nella parte orientale del Paese, nella provincia di Lugansk Oblast (nel Donbass): lo riferisce un responsabile locale.

Ucraina: Mosca, Kiev pianificava offensiva in Donbass a marzo 08.37

Il ministero della Difesa russo ha riferito che "l'operazione speciale" condotta da Mosca in Ucraina ha sventato un piano di Kiev su larga scala con obiettivo il Donbass. Il portavoce del ministero della Difesa, Igor Konashenkov, ha fatto riferimento a un documento della Guardia nazionale Ucraina nel quale sarebbe stato stabilito un piano per un'operazione di una settimana nelle regioni dell'Ucraina orientale. "L'operazione militare speciale delle forze armate russe, condotta dal 24 febbraio, ha anticipato e contrastato un'offensiva su larga scala da parte delle forze ucraine nelle Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk, che sono non controllata da Kiev, nel marzo di quest'anno", ha detto Konashenkov in tv.

Ucraina: Kiev, ieri evacuati 5.000 civili da Sumy 08.21

Circa 5.000 civili sono stati evacuati ieri grazie al corridoio umanitario aperto dalla citta' Ucraina di Sumy, nel nordest del Paese, alla citta' di Poltava (a circa 175 km a sud di Sumy): lo ha reso noto oggi il vice direttore dell'ufficio della presidenza Ucraina, Kirill Timoshenko. Lo riporta la Cnn.

Ucraina: sirene antiaeree a Kharkiv e Vinnytsia 08.10

Le sirene antiaeree hanno risuonato nelle citta' di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, e Vinnytsia, nella parte centrale del Paese. Lo riporta il Kyiv Independent, ricordando che gli abitanti sono invitati a trovare riparo nel rifugio piu' vicino.

Ucraina: Mosca conferma Lavrov-Kuleba domani ad Antalya 07.46

"Noi pensiamo che dal momento che l'Ucraina l'ha confermato, l'incontro si terra' davvero, in particolare perche' e' stato organizzato dalla Turchia, che ospita l'evento (il Forum diplomatico di Antalya, ndr) a margine del quale e' previsto che si tenga l'incontro". Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia Tass, alla vigilia del previsto incontro ad Antalya, in Turchia, tra il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e l'omologo ucraino Dmitry Kuleba. Zakharova ha spiegato che la Russia si sta preparando per i colloqui ma senza necessita' di affrettare le cose e ha precisato che il volo di Lavrov per Antalya e' programmato per oggi.

